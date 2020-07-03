В ЦИК заявили, что все сообщения о нарушениях на голосовании проверят

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Любое сообщение о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам, в том числе опубликованное в СМИ, подлежит проверке, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Любое сообщение о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам, в том числе опубликованное в СМИ, подлежит проверке, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

"Любое сообщение о нарушении, в том числе опубликованное в СМИ, подлежит проверке, и если будет установлена достоверность этого сообщения, и если это будет свидетельствовать о нарушении, значит, будет применяться законодательство, которое устанавливает наказание за то или иное нарушение. Если будет установлено, что фальсификация в публикации, значит, будет ответственность за фальсификацию в публикации", - сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о появившихся в различных СМИ сообщениях о возможных фальсификациях в ходе голосования.

Она подчеркнула, что проверка изложенной информации находится в компетенции в том числе прокуратуры.

"Ответственность для СМИ за фальсификацию больше моральная, но если будут элементы клеветы или каких-то более серьезных вещей, связанных с недостоверной информацией, которая носит общественную опасность или экстремистский характер, предусмотрена специальная ответственность", - пояснила секретарь ЦИК.

По ее словам, в ЦИК в ходе голосования поступало достаточно много обращений, но ни одно из них не требовало рассмотрения на заседании ЦИК "с точки зрения некого сигнала, без рассмотрения которого мы не могли бы установить итоги". Гришина не исключила, что сообщения о нарушениях еще могут поступить.