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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573858154.html
В ЦИК заявили, что все сообщения о нарушениях на голосовании проверят
Любое сообщение о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам, в том числе опубликованное в СМИ, подлежит проверке, заявила РИА Новости секретарь РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:59
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
конституция рф
цик рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майя гришина, конституция рф, цик рф, общество

В ЦИК заявили, что все сообщения о нарушениях на голосовании проверят

15:59 03.07.2020
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© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
© Фото : предоставлено ЦИК
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Любое сообщение о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам, в том числе опубликованное в СМИ, подлежит проверке, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
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"Любое сообщение о нарушении, в том числе опубликованное в СМИ, подлежит проверке, и если будет установлена достоверность этого сообщения, и если это будет свидетельствовать о нарушении, значит, будет применяться законодательство, которое устанавливает наказание за то или иное нарушение. Если будет установлено, что фальсификация в публикации, значит, будет ответственность за фальсификацию в публикации", - сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о появившихся в различных СМИ сообщениях о возможных фальсификациях в ходе голосования.
Она подчеркнула, что проверка изложенной информации находится в компетенции в том числе прокуратуры.
"Ответственность для СМИ за фальсификацию больше моральная, но если будут элементы клеветы или каких-то более серьезных вещей, связанных с недостоверной информацией, которая носит общественную опасность или экстремистский характер, предусмотрена специальная ответственность", - пояснила секретарь ЦИК.
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По ее словам, в ЦИК в ходе голосования поступало достаточно много обращений, но ни одно из них не требовало рассмотрения на заседании ЦИК "с точки зрения некого сигнала, без рассмотрения которого мы не могли бы установить итоги". Гришина не исключила, что сообщения о нарушениях еще могут поступить.
"Люди не сразу пишут, они (обращения) будут рассматриваться как локальные вопросы, и они касались всегда каких-то локальных вопросов. В случае проведения проверки будут приняты соответствующие меры, исходя из того, есть ли какие-то факты административного правонарушения или нет состава. Все будет проверяться. Пишут, обращаются с какими-то локальными вопросами, но все это локально будет рассматриваться, исходя из фактуры, которая будет проверена. Ни одно сообщение не подкреплялось какими-либо доказательствами, это надо на месте проверять, опрашивать и так далее", - добавила она.
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФОбщество
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