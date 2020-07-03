Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573850918.html
Круглый стол о ситуации в Ливии
6 июля в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии, приуроченная к визиту в Россию ливийской парламентской делегации.
2020-07-03T14:21
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573850918.jpg?1593775297
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573850918.jpg?1593775297
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о ситуации в Ливии

14:21 03.07.2020
32
6 июля в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации в Ливии, приуроченная к визиту в Россию ливийской парламентской делегации.
Задать вопрос

Участники:
— заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
— заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
— старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.

2 июля в Москву прибыл спикер правящей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех. В рамках визита запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами, в ходе которых будет обсуждаться актуальная ситуация в стране, которая в последние недели приняла тревожный оборот.

Каковы результаты переговоров Акилы Салеха в Москве? Готовы ли противоборствующие ливийские силы к политическому решению кризиса? Каковы цели Турции в Ливии, и примет ли она предложенный Египтом мирный план? Насколько решительно готов Каир и поддерживающие его арабские страны противостоять планам Турции? Какую позицию занимают США и блок НАТО в ливийском вопросе? Что делает и что может сделать Москва для урегулирования конфликта?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров оценил ситуацию в Сирии
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
Здание министерства иностранных дел РФ
Российский МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии
Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Акила Салех приветствовал посредничество России в урегулировании в Ливии
Дамаск, Сирия
В SDF заявили о необходимости переговоров по децентрализации Сирии
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Спикер парламента Ливии обвинил главу ПНС в нарушении соглашений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Россия возобновит работу посольства в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал перезапустить прямые переговоры Палестины с Израилем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии нет
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
США и ЛНА обсудили демобилизацию ополчения в Ливии
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Дамаск
Ливано-сирийская граница откроется на два дня
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния