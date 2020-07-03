Круглый стол о ситуации в Ливии

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Участники:
— заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
— заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
— старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
2 июля в Москву прибыл спикер правящей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех. В рамках визита запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами, в ходе которых будет обсуждаться актуальная ситуация в стране, которая в последние недели приняла тревожный оборот.
Каковы результаты переговоров Акилы Салеха в Москве? Готовы ли противоборствующие ливийские силы к политическому решению кризиса? Каковы цели Турции в Ливии, и примет ли она предложенный Египтом мирный план? Насколько решительно готов Каир и поддерживающие его арабские страны противостоять планам Турции? Какую позицию занимают США и блок НАТО в ливийском вопросе? Что делает и что может сделать Москва для урегулирования конфликта?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
— заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
— заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
— старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
2 июля в Москву прибыл спикер правящей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех. В рамках визита запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами, в ходе которых будет обсуждаться актуальная ситуация в стране, которая в последние недели приняла тревожный оборот.
Каковы результаты переговоров Акилы Салеха в Москве? Готовы ли противоборствующие ливийские силы к политическому решению кризиса? Каковы цели Турции в Ливии, и примет ли она предложенный Египтом мирный план? Насколько решительно готов Каир и поддерживающие его арабские страны противостоять планам Турции? Какую позицию занимают США и блок НАТО в ливийском вопросе? Что делает и что может сделать Москва для урегулирования конфликта?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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