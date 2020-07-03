Круглый стол о ситуации в Ливии

— заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;— заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;— старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.2 июля в Москву прибыл спикер правящей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех. В рамках визита запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами, в ходе которых будет обсуждаться актуальная ситуация в стране, которая в последние недели приняла тревожный оборот.Каковы результаты переговоров Акилы Салеха в Москве? Готовы ли противоборствующие ливийские силы к политическому решению кризиса? Каковы цели Турции в Ливии, и примет ли она предложенный Египтом мирный план? Насколько решительно готов Каир и поддерживающие его арабские страны противостоять планам Турции? Какую позицию занимают США и блок НАТО в ливийском вопросе? Что делает и что может сделать Москва для урегулирования конфликта?