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В Кремле не рассматривают вопрос о переносе выборов в Госдуму
Вопрос о переносе выборов в Кремле не рассматривается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:17
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, политика

В Кремле не рассматривают вопрос о переносе выборов в Госдуму

14:17 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вопрос о переносе выборов в Кремле не рассматривается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава "Справедливой России" Сергей Миронов ранее заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека".
"Вопрос о переносе единого дня голосования в Кремле никак не рассматривается", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать это предложение.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:25
Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФДмитрий ПесковПолитика
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