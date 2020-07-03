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Ливано-сирийская граница откроется на два дня
Граница Сирии и Ливана будет открыта 7 и 9 июля для ливанских граждан, желающих вернуться домой, сообщается в заявлении МВД страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:00
2020-07-03T14:00
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ирак, сирия, иордания, в мире
БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости.
Граница Сирии
и Ливана
будет открыта 7 и 9 июля для ливанских граждан, желающих вернуться домой, сообщается в заявлении МВД страны.
"На основании решения правительства от 31 марта, связанного с возвращением ливанских мигрантов из-за границы, будет открыта сухопутная граница на пропускных пунктах Маснаа и Абудия 7 и 9 июля с 9.00 утра до 16.00 вечера", - написано в заявлении.
Через границу будут разрешено въезжать только гражданам Ливана и членам их семей, проживающих в Сирии.
Сухопутные границы между Ливаном и Сирией закрылись 11 марта в рамках превентивных мер по борьбе с пандемией коронавируса. По решению правительства границы будут открыты в третий раз на короткий промежуток времени с соблюдений всех санитарных норм и правил.
Замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлейфави ранее в интервью РИА Новости сообщил, что Дамаск
готов открыть сухопутные границы только после спада угрозы распространения коронавируса.
На сегодняшний день в соседних с Сирией Ливане и Иордании
эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В Ливане с 1 июля возобновил работу международный аэропорт после трех с половиной месяцев перерыва. Всего зараженных в этой ближневосточной стране 1796, в Иордании, по последним данным, - более 1130. В Ираке
количество новых случаев заболевания ежедневно растет и превысило 50 тысяч.
В самой Сирии, по официальным данным, 312 подтвержденных случаев заражений, включая 113 выздоровевших и девять умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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