Ливано-сирийская граница откроется на два дня

БЕЙРУТ, 3 июл - РИА Новости. Граница Граница Сирии Ливана будет открыта 7 и 9 июля для ливанских граждан, желающих вернуться домой, сообщается в заявлении МВД страны.

"На основании решения правительства от 31 марта, связанного с возвращением ливанских мигрантов из-за границы, будет открыта сухопутная граница на пропускных пунктах Маснаа и Абудия 7 и 9 июля с 9.00 утра до 16.00 вечера", - написано в заявлении.

Через границу будут разрешено въезжать только гражданам Ливана и членам их семей, проживающих в Сирии.

Сухопутные границы между Ливаном и Сирией закрылись 11 марта в рамках превентивных мер по борьбе с пандемией коронавируса. По решению правительства границы будут открыты в третий раз на короткий промежуток времени с соблюдений всех санитарных норм и правил.

Замминистра здравоохранения Сирии Ахмад Хлейфави ранее в интервью РИА Новости сообщил, что Дамаск готов открыть сухопутные границы только после спада угрозы распространения коронавируса.

На сегодняшний день в соседних с Сирией Ливане и Иордании эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В Ливане с 1 июля возобновил работу международный аэропорт после трех с половиной месяцев перерыва. Всего зараженных в этой ближневосточной стране 1796, в Иордании, по последним данным, - более 1130. В Ираке количество новых случаев заболевания ежедневно растет и превысило 50 тысяч.

В самой Сирии, по официальным данным, 312 подтвержденных случаев заражений, включая 113 выздоровевших и девять умерших.