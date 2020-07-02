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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573785450.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 504
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 504, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество, воз, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 504

12:44 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 504, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 29 июня в республике были выявлены 500 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
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"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 504", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 450 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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