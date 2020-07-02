https://ria.ru/20200702/1573785340.html
В Армении более 40 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
Более 40 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:43
2020-07-02T12:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости.
Более 40 пациентов с выявленным коронавирусом
в Армении
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Отделения реанимации в республике почти заполнены, но есть места, куда нам удается помещать пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их общее число достигает порядка 650, из них 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, по состоянию на утро четверга 11 граждан с подтвержденным COVID-19 дожидаются госпитализации дома, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных состояние легкое. "Еще 80 пациентов с COVID-19, доставленных в обычные медцентры, ждут перевода в специализированные больницы", - сказал Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 26 658 случаев заражения, свыше 15 тысяч пациентов вылечились, 459 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.