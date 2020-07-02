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В Орловской области за поправки проголосовали 79,74% избирателей
Поправки к Конституции РФ поддержали 79,74% жителей Орловской области, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:20
2020-07-02T12:25
голосование по поправкам в конституцию
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политика
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