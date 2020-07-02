Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573782876.html
В Орловской области за поправки проголосовали 79,74% избирателей
Поправки к Конституции РФ поддержали 79,74% жителей Орловской области, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
орловская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
https://ria.ru/20200702/1573782175.html
орловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_3957da5bd4ac9e049f4ab2ab2f3520c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_8b01c61dc27b0cb40bd9631c718e4f54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, орловская область, политика

В Орловской области за поправки проголосовали 79,74% избирателей

12:20 02.07.2020 (обновлено: 12:25 02.07.2020)
93
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Конституция РФ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ поддержали 79,74% жителей Орловской области, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным ЦИК, обработано 100% протоколов. За принятие поправок в регионе высказались 79,74% избирателей, против - 19,05%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Вчера, 12:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила, что голосование по Конституции прошло очень достойно
200002
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОрловская областьПолитика
Рекомендуем
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Белгородской области за поправки проголосовали 81,76% избирателей
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Псковской области за поправки проголосовали 78,69% избирателей
Нижний Новгород
В Нижегородской области явка на голосовании по поправкам составила 74%
ЦИК России
ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова обсудила с главой Мосгоризбиркома инцидент в Раменках
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Брянской области поправки к Конституции поддержали 85,81% избирателей
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Препарат для лечения COVID поступил в восемь медучреждений Пермского края
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В ЦИК оценили итоги проведения голосования по Конституции за рубежом
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Абхазии за поправки к Конституции проголосовали 2,7 тысячи россиян
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Ярославской области поправки поддержали 68,29% избирателей
Андрей Клишас
Клишас: поправки в Конституцию стали основой для консолидации общества
Фисташки
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
В Москве 65,29% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Новгородской области поправки поддержали 71,44% избирателей
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В Ингушетии за поправки к Конституции проголосовали 87,5% избирателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Лента новостейМолния