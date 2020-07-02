https://ria.ru/20200702/1573782747.html
В Белгородской области за поправки проголосовали 81,76% избирателей
За поправки в конституцию проголосовали 81,76% жителей Белгородской области, против - 17,42%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:18
2020-07-02T12:18
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
владимир путин
москва
белгородская область
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573750806_0:67:1991:1186_1400x0_80_0_0_55a30caab4b8e81b8e74faa409c518ab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, владимир путин, москва, белгородская область, нижегородская область, политика