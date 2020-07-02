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Косачев связал антироссийскую кампанию по "Талибану" с выборами в США
Авторы антироссийской кампании в США, бездоказательно обвиняющие РФ в связях с "Талибаном", упорно намерены продолжать эту тему в контексте предстоящих в стране РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:15
президентские выборы в сша - 2020
россия
дональд трамп
константин косачев
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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россия, дональд трамп, константин косачев, афганистан, талибан, сша, в мире

Косачев связал антироссийскую кампанию по "Талибану" с выборами в США

12:15 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Авторы антироссийской кампании в США, бездоказательно обвиняющие РФ в связях с "Талибаном", упорно намерены продолжать эту тему в контексте предстоящих в стране выборов, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Цицерон говорил, что "каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке". У США была возможность достаточно аккуратно выйти из истории с фейками про якобы "сговор" России с "Талибаном", и про некие российские деньги за нападения на американских военных в Афганистане", - написал российский сенатор в Facebook.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
29 июня, 08:00
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
По его словам, вместо того, чтобы этой возможностью воспользоваться, производители очередного антироссийского чисто предвыборного бреда решили "раскручивать" его дальше. При этом "сенатор Боб Менендес совершенно открыто объяснил, зачем это делается: мол, "подробности этой отвратительной российской кампании" доказывают, что "Дональд Трамп не способен защитить наших военнослужащих и нашу страну", напомнил Косачев. А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в пренебрежении обязанностями главнокомандующего.
"То есть причины и цели кампании понятны и совершенно не скрываются. Конечно, потрясает абсолютная нелепость самих обвинений. Поскольку любому более или менее сведущему в политике человеку понятно, что те же талибы сами кому угодно заплатили бы за поддержку в войне с американцами, благо "наркоденег" в Афганистане из-за провальной миссии США в этой стране с каждым годом все больше", - написал политик.
Президент США Дональд Трамп
1 июля, 15:43
Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
При этом Косачев отметил, что СМИ и самые одиозные политики в США легко подхватывают самые абсурдные "вбросы" про Россию, ничуть не сомневаясь, что их аудитория в это поверит, даже не спросив себя, а, собственно, "зачем это тем же русским?".
Сенатор обратил внимание на то, что на сайте ООН есть интересный материал о том, как работала нацистская пропаганда перед войной. Он привел слова Стивена Лаккерта, сотрудника музея Холокоста в Вашингтоне и куратора постоянной выставки, посвященной нацистской пропаганде.
"Гитлер знал, что немцы не поддержат войну с целью захвата новых территорий. Но они поддержат ее, если речь будет идти о защите их семьи. Они обвиняли евреев в стремлении уничтожить немцев. Они внушали людям, что евреи стояли за всеми вражескими государствами, которые воевали с Германией" - отмечал эксперт.
"Не проводя, подчеркну особо, никаких исторических параллелей, отмечу полезность периодического восстановления в памяти исторических материалов", - заключил парламентарий.
Кабул
Вчера, 05:48
NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
1201001
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Президентские выборы в США - 2020РоссияДональд ТрампКонстантин КосачевАфганистанТалибанСШАВ мире
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