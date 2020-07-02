Косачев связал антироссийскую кампанию по "Талибану" с выборами в США

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Авторы антироссийской кампании в Авторы антироссийской кампании в США , бездоказательно обвиняющие РФ в связях с " Талибаном ", упорно намерены продолжать эту тему в контексте предстоящих в стране выборов, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Цицерон говорил, что "каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке". У США была возможность достаточно аккуратно выйти из истории с фейками про якобы "сговор" России с "Талибаном", и про некие российские деньги за нападения на американских военных в Афганистане", - написал российский сенатор в Facebook.

По его словам, вместо того, чтобы этой возможностью воспользоваться, производители очередного антироссийского чисто предвыборного бреда решили "раскручивать" его дальше. При этом "сенатор Боб Менендес совершенно открыто объяснил, зачем это делается: мол, "подробности этой отвратительной российской кампании" доказывают, что " Дональд Трамп не способен защитить наших военнослужащих и нашу страну", напомнил Косачев. А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в пренебрежении обязанностями главнокомандующего.

"То есть причины и цели кампании понятны и совершенно не скрываются. Конечно, потрясает абсолютная нелепость самих обвинений. Поскольку любому более или менее сведущему в политике человеку понятно, что те же талибы сами кому угодно заплатили бы за поддержку в войне с американцами, благо "наркоденег" в Афганистане из-за провальной миссии США в этой стране с каждым годом все больше", - написал политик.

При этом Косачев отметил, что СМИ и самые одиозные политики в США легко подхватывают самые абсурдные "вбросы" про Россию, ничуть не сомневаясь, что их аудитория в это поверит, даже не спросив себя, а, собственно, "зачем это тем же русским?".

Сенатор обратил внимание на то, что на сайте ООН есть интересный материал о том, как работала нацистская пропаганда перед войной. Он привел слова Стивена Лаккерта, сотрудника музея Холокоста в Вашингтоне и куратора постоянной выставки, посвященной нацистской пропаганде.

"Гитлер знал, что немцы не поддержат войну с целью захвата новых территорий. Но они поддержат ее, если речь будет идти о защите их семьи. Они обвиняли евреев в стремлении уничтожить немцев. Они внушали людям, что евреи стояли за всеми вражескими государствами, которые воевали с Германией" - отмечал эксперт.

"Не проводя, подчеркну особо, никаких исторических параллелей, отмечу полезность периодического восстановления в памяти исторических материалов", - заключил парламентарий.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.