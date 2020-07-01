https://ria.ru/20200701/1573760568.html
В Москве более 65% избирателей поддержали поправки на очном голосовании
В очном голосовании в Москве за поправки проголосовали 65,9%, против - 33,1%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки более трети протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:14
2020-07-01T23:14
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, политика