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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573760568.html
В Москве более 65% избирателей поддержали поправки на очном голосовании
В очном голосовании в Москве за поправки проголосовали 65,9%, против - 33,1%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки более трети протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:14
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, москва, политика

В Москве более 65% избирателей поддержали поправки на очном голосовании

23:14 01.07.2020
347
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В очном голосовании в Москве за поправки проголосовали 65,9%, против - 33,1%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки более трети протоколов.
Согласно опубликованным данным, обработаны 1236 протоколов очного голосования (34,3%) - за проголосовали 65,9%, против - 33,1%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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