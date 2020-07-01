https://ria.ru/20200701/1573756893.html
ЦИК обнародовал первые данные по голосованию в Ивановской области
В Ивановской области за поправки в конституцию проголосовали 82,87% жителей, против - 16,93%, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:18
2020-07-01T21:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
ивановская область
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, ивановская область, политика