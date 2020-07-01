Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573756754.html
В Таджикистане более 6,1 тысячи человек проголосовали по поправкам
Более 6,1 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на территории Таджикистана, сообщил РИА Новости председатель избирательной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_0e4b31f57d894e6b8fa483e0a4ba123b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
россия
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_0e4b31f57d894e6b8fa483e0a4ba123b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_7bbcf66e2c36896328c9d23bd1b5bec0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573723750_311:0:2359:2048_1400x0_80_0_0_00af6872e66cab90ea365f002eb1cf90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, таджикистан, в мире

В Таджикистане более 6,1 тысячи человек проголосовали по поправкам

21:14 01.07.2020
156
© Sputnik / Томас Тхайцук Урны для бюллетеней
 Урны для бюллетеней
© Sputnik / Томас Тхайцук
Урны для бюллетеней
ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Более 6,1 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на территории Таджикистана, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов.
"На шести избирательных участках в Таджикистане с учетом досрочного голосования приняли участие в процессе голосования 6198 человек, из них 916 с учетом досрочного голосования – в посольстве РФ в Душанбе", - сказал Шамсуддинов.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
По его словам, инцидентов в ходе голосования зарегистрировано не было, "все прошло спокойно, в штатном режиме при большой активности и высокой явке граждан".
Всего на консульском учете в Таджикистане, по данным Шамсуддинова, стоят 24 тысячи граждан РФ, но порядка 3 тысяч из них выехали в последние 50 дней вывозными и чартерными рейсами в Россию. Голосование продлилось до 20.00 по местному времени (18.00 мск).
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
400012
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Новгородской области 90,81% жителей поддерживают поправки в Конституцию
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Амурской области 70,42% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран ответил на слова спецпредставителя США о сценарии военных действий
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Тамбовской области более 90% жителей поддерживают поправки
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Мордовии более 92% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК обнародовал первые данные по голосованию в Ивановской области
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова назвала явку на голосовании по поправкам достойной
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Во Франции более 2,5 тысячи россиян проголосовали по поправкам
Работа информационного центра ЦИК России
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Рязанской области
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
В США предложили санкции против Путина из-за "сговора" с талибами
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Коми поправки поддерживают 29,93% избирателей
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
В Греции 83,4% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
На Ставрополье поправки поддерживают более 92% избирателей
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали более 74% россиян после обработки 30% протоколов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
Лента новостейМолния