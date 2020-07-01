В Таджикистане более 6,1 тысячи человек проголосовали по поправкам

ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Более 6,1 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на территории Более 6,1 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на территории Таджикистана , сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов.

"На шести избирательных участках в Таджикистане с учетом досрочного голосования приняли участие в процессе голосования 6198 человек, из них 916 с учетом досрочного голосования – в посольстве РФ в Душанбе", - сказал Шамсуддинов.

По его словам, инцидентов в ходе голосования зарегистрировано не было, "все прошло спокойно, в штатном режиме при большой активности и высокой явке граждан".