В Таджикистане более 6,1 тысячи человек проголосовали по поправкам

ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Более 6,1 тысячи человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на территории Таджикистана, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов.
"На шести избирательных участках в Таджикистане с учетом досрочного голосования приняли участие в процессе голосования 6198 человек, из них 916 с учетом досрочного голосования – в посольстве РФ в Душанбе", - сказал Шамсуддинов.
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По его словам, инцидентов в ходе голосования зарегистрировано не было, "все прошло спокойно, в штатном режиме при большой активности и высокой явке граждан".
Всего на консульском учете в Таджикистане, по данным Шамсуддинова, стоят 24 тысячи граждан РФ, но порядка 3 тысяч из них выехали в последние 50 дней вывозными и чартерными рейсами в Россию. Голосование продлилось до 20.00 по местному времени (18.00 мск).