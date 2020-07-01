https://ria.ru/20200701/1573756465.html
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Рязанской области
За поправки в конституцию проголосовали 90,61% жителей Рязанской области, против - 7,8%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:06
2020-07-01T21:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
рязанская область
политика
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, рязанская область, политика