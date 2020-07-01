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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Ярославской области поправки поддерживают 62,5% жителей
За принятие поправок к Конституции РФ проголосовали 62,50% жителей Ярославской области, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:48
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конституция рф, цик рф, ярославская область, политика

В Ярославской области поправки поддерживают 62,5% жителей

20:48 01.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок к Конституции РФ проголосовали 62,50% жителей Ярославской области, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Согласно данным после обработки 0,12% протоколов, за принятие поправок в регионе проголосовали 62,50% избирателей, против - 37,50%.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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