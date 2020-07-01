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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573755506.html
ЦИК обнародовал первые данные о голосовании по поправкам в Петербурге
За принятие поправок, после обработки 0.05% протоколов в Санкт-Петербурге, проголосовали 93,81% россиян, против - 6,14%, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:40
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
санкт-петербург
политика
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санкт-петербург
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573749587_0:38:3018:1735_1400x0_80_0_0_b4cf0698427c0edd42388a4f65b058ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, санкт-петербург, политика

ЦИК обнародовал первые данные о голосовании по поправкам в Петербурге

20:40 01.07.2020
1019
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок, после обработки 0.05% протоколов в Санкт-Петербурге, проголосовали 93,81% россиян, против - 6,14%, следует из данных ЦИК.
Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,05% бюллетеней в Санкт-Петербурге поправки поддержали 93,81% участников голосования.
Против проголосовали 6,14%.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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