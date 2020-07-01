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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573755141.html
ЦИК обнародовал первые данные о голосовании в Самарской области
За поправки в конституцию проголосовали 85,72% жителей Самарской области, против - 13,33%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:32
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
самарская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, самарская область, политика

ЦИК обнародовал первые данные о голосовании в Самарской области

20:32 01.07.2020
449
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 85,72% жителей Самарской области, против - 13,33%, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, в Самарской области обработано 1,12% протоколов. За проголосовали 85,72% жителей региона, против - 13,33%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСамарская областьПолитика
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