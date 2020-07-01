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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573749549.html
В Крыму более 75% избирателей проголосовали по поправкам
Более 75% избирателей Крыма к 15.00 приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:48
голосование по поправкам в конституцию
сергей аксенов (политик)
конституция рф
республика крым
политика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
сергей аксенов (политик), конституция рф, республика крым, политика

В Крыму более 75% избирателей проголосовали по поправкам

17:48 01.07.2020
238
© РИА Новости / Павел ЛисицынИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Павел Лисицын
Избирательный участок
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Более 75% избирателей Крыма к 15.00 приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На 15.00 на участки пришли 1 миллион 126 тысяч избирателей. Мы понимаем, что люди заинтересованы и хотят быть услышаны", - сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24", отметив, что это составляет 75,1% от общего числа избирателей.

Всего правом голоса в республике обладают 1 499 112 человек, работают все 1165 избирательных участков.
Аксенов добавил, что общественный контроль на участках ведут более 3 тысяч общественных наблюдателей, для освещения голосования аккредитованы 34 СМИ.
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей Аксенов (политик)Конституция РФРеспублика КрымПолитика
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