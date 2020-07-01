В Крыму более 75% избирателей проголосовали по поправкам

"На 15.00 на участки пришли 1 миллион 126 тысяч избирателей. Мы понимаем, что люди заинтересованы и хотят быть услышаны", - сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24", отметив, что это составляет 75,1% от общего числа избирателей.