https://ria.ru/20200701/1573749549.html
В Крыму более 75% избирателей проголосовали по поправкам
Более 75% избирателей Крыма к 15.00 приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:48
2020-07-01T17:48
голосование по поправкам в конституцию
сергей аксенов (политик)
конституция рф
республика крым
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
республика крым
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728239_0:226:3033:1932_1400x0_80_0_0_c2d8be2938e705ecbc2ea8e6bcb03932.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), конституция рф, республика крым, политика