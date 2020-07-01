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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573749521.html
В Красноярском крае 72,22% избирателей проголосовали за поправки
За поправки в Конституцию проголосовали 72,22% жителей Красноярского края, против - 27,19 %, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:02
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
красноярский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, красноярский край, политика

В Красноярском крае 72,22% избирателей проголосовали за поправки

17:47 01.07.2020 (обновлено: 18:02 01.07.2020)
175
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 72,22% жителей Красноярского края, против - 27,19 %, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно первым данным, опубликованным на сайте ЦИК, в Красноярском крае за поправки в Конституцию проголосовали 3686 человек (72,22%), против - 1388 (27,19%).
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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