https://ria.ru/20200701/1573749521.html
В Красноярском крае 72,22% избирателей проголосовали за поправки
За поправки в Конституцию проголосовали 72,22% жителей Красноярского края, против - 27,19 %, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:47
2020-07-01T18:02
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
красноярский край
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, красноярский край, политика