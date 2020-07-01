В Красноярском крае 72,22% избирателей проголосовали за поправки

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 72,22% жителей Красноярского края, против - 27,19 %, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Согласно первым данным, опубликованным на сайте ЦИК, в Красноярском крае за поправки в Конституцию проголосовали 3686 человек (72,22%), против - 1388 (27,19%).