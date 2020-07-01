https://ria.ru/20200701/1573749429.html
В Томской области 71,72% избирателей проголосовали за поправки
За поправки к Конституции проголосовали 71,72% жителей Томской области, против - 28,05%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:46
2020-07-01T18:07
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
томская область
политика
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томская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, томская область, политика