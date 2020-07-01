В Омской области явка на голосовании предварительно составила 64%

"По предварительным данным на 20.00, проголосовали 64,31% избирателей, это 975 396 человек. В том числе в Омске проголосовали 56,18% и 76,25% составила явка по районам", - сообщили в пресс-службе.

В 20.00 в регионе закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. "Последняя цифра поэтому всегда "плавает", сейчас это около 64%, но это очень хорошая цифра. Мы среди сибирских городов занимаем третью позицию... Выше явки, чем сегодня, в Омской области не было никогда",- пояснил журналистам председатель областного избиркома Алексей Нестеренко.