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В Омской области явка на голосовании предварительно составила 64%
В голосовании по поправкам к Конституции РФ в Омской области, по предварительным данным на 20.00 по местному времени (17.00 мск), приняли участие 64,31%... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:35
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конституция рф
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политика
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конституция рф, владимир путин, москва, омская область, нижегородская область, политика

В Омской области явка на голосовании предварительно составила 64%

17:35 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖенщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Женщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. В голосовании по поправкам к Конституции РФ в Омской области, по предварительным данным на 20.00 по местному времени (17.00 мск), приняли участие 64,31% избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"По предварительным данным на 20.00, проголосовали 64,31% избирателей, это 975 396 человек. В том числе в Омске проголосовали 56,18% и 76,25% составила явка по районам", - сообщили в пресс-службе.
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В 20.00 в регионе закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. "Последняя цифра поэтому всегда "плавает", сейчас это около 64%, но это очень хорошая цифра. Мы среди сибирских городов занимаем третью позицию... Выше явки, чем сегодня, в Омской области не было никогда",- пояснил журналистам председатель областного избиркома Алексей Нестеренко.
Глава облизбиркома добавил, что 2 июля ориентировочно к 18:00 по омскому времени избирательная комиссия сможет огласить точные результаты голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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