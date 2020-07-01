В Омской области явка на голосовании предварительно составила 64%

ОМСК, 1 июл - РИА Новости. В голосовании по поправкам к Конституции РФ в Омской области, по предварительным данным на 20.00 по местному времени (17.00 мск), приняли участие 64,31% избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"По предварительным данным на 20.00, проголосовали 64,31% избирателей, это 975 396 человек. В том числе в Омске проголосовали 56,18% и 76,25% составила явка по районам", - сообщили в пресс-службе.
Вчера, 08:00Россия голосует за свое будущее
В 20.00 в регионе закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. "Последняя цифра поэтому всегда "плавает", сейчас это около 64%, но это очень хорошая цифра. Мы среди сибирских городов занимаем третью позицию... Выше явки, чем сегодня, в Омской области не было никогда",- пояснил журналистам председатель областного избиркома Алексей Нестеренко.
Глава облизбиркома добавил, что 2 июля ориентировочно к 18:00 по омскому времени избирательная комиссия сможет огласить точные результаты голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации