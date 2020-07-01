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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573747173.html
В Карелии явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 41%
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Карелии на 15.00 составила 41,4%, сообщает республиканский избирком. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:59
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика карелия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, республика карелия, политика

В Карелии явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 41%

16:59 01.07.2020
357
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Карелии на 15.00 составила 41,4%, сообщает республиканский избирком.
"В 8.00 в Карелии открылись все 479 избирательных участков республики, они будут работать до 20.00. По состоянию на 15.00, проголосовали уже 214 864 человека, что составляет 41,4% от общей численности участников голосования в Карелии", - говорится в сообщении.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Отмечается, что голосование проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРеспублика КарелияПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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