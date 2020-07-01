В Карелии явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 41%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Карелии на 15.00 составила 41,4%, сообщает республиканский избирком.
"В 8.00 в Карелии открылись все 479 избирательных участков республики, они будут работать до 20.00. По состоянию на 15.00, проголосовали уже 214 864 человека, что составляет 41,4% от общей численности участников голосования в Карелии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что голосование проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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