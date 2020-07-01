В Карелии явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 41%

"В 8.00 в Карелии открылись все 479 избирательных участков республики, они будут работать до 20.00. По состоянию на 15.00, проголосовали уже 214 864 человека, что составляет 41,4% от общей численности участников голосования в Карелии", - говорится в сообщении.