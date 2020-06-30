Подведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дипломы, благодарственные письма и подарки вручены во вторник в рамках первого Всероссийского студенческого онлайн-выпускного четверым лучшим выпускникам вузов 2020 года - участникам проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Выпускников поздравили генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков и проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

Торжественное вручение дипломов завершило марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни, который открыл 27 июня первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Основное праздничное событие – онлайн-концерт – состоялся в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице АНО "Россия – страна возможностей" в субботу, он собрал более 10 миллионов просмотров. Главными звездами концерта стали сами выпускники из разных уголков станы – от Сахалина до Крыма. Они представили творческие номера, рассказали про местные традиции выпускных, приняли участие в викторинах и розыгрышах подарков.

Также в рамках онлайн-выпускного 216 ректоров вузов записали обращения к студентам, которые посмотрели более 3 миллионов человек. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий провел онлайн-лекцию, рассказав о вызовах в жизни человечества и о задачах, которые предстоит решать будущему поколению. Аудитория лекции превысила 2 миллиона человек по всей России.

Одним из ярких мероприятий онлайн-выпускного стала интеллектуальная игра, которая собрала 305 команд - более 1500 студентов. Победила в игре команда из Орловского госуниверситета "Уважаемые знатоки". Воспоминаниями о студенческих годах студенты делились в хештег-челлендже в соцсети Likee. Видео студентов собрали более 4,5 миллионов просмотров.