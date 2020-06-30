Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573694050.html
Подведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного
Дипломы, благодарственные письма и подарки вручены во вторник в рамках первого Всероссийского студенческого онлайн-выпускного четверым лучшим выпускникам вузов... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:55
россия
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694601_0:0:711:400_1400x0_80_0_0_a1d58194231999815a45e9831ca195df.jpg
https://ria.ru/20200626/1573504252.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694601_0:0:711:400_1400x0_80_0_0_a1d58194231999815a45e9831ca195df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694601_133:0:666:400_1400x0_80_0_0_8a97ebdf63fd79472d488b65dc2f8742.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694601_224:45:579:400_1400x0_80_0_0_1f8a769bfed351d56f0ff5161404f50e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, образование - общество

Подведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного

16:55 30.06.2020
29
© Фото : Россия - страна возможностейПодведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного
Подведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного
© Фото : Россия - страна возможностей
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дипломы, благодарственные письма и подарки вручены во вторник в рамках первого Всероссийского студенческого онлайн-выпускного четверым лучшим выпускникам вузов 2020 года - участникам проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Выпускников поздравили генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков и проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.
Торжественное вручение дипломов завершило марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учебе и общественной жизни, который открыл 27 июня первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Основное праздничное событие – онлайн-концерт – состоялся в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице АНО "Россия – страна возможностей" в субботу, он собрал более 10 миллионов просмотров. Главными звездами концерта стали сами выпускники из разных уголков станы – от Сахалина до Крыма. Они представили творческие номера, рассказали про местные традиции выпускных, приняли участие в викторинах и розыгрышах подарков.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
26 июня, 11:31
Минобрнауки хочет, чтобы онлайн-выпускной стал ежегодным праздником
Также в рамках онлайн-выпускного 216 ректоров вузов записали обращения к студентам, которые посмотрели более 3 миллионов человек. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий провел онлайн-лекцию, рассказав о вызовах в жизни человечества и о задачах, которые предстоит решать будущему поколению. Аудитория лекции превысила 2 миллиона человек по всей России.
Одним из ярких мероприятий онлайн-выпускного стала интеллектуальная игра, которая собрала 305 команд - более 1500 студентов. Победила в игре команда из Орловского госуниверситета "Уважаемые знатоки". Воспоминаниями о студенческих годах студенты делились в хештег-челлендже в соцсети Likee. Видео студентов собрали более 4,5 миллионов просмотров.
Кроме того, для выпускников был запущен информационный портал дайджест.времякарьеры.рф. На нем размещена подборка из более 100 тысяч стажировок и вакансий для тех, у кого мало или совсем нет опыта работы. На сайте rsv.ru опубликована серия материалов с наставлениями и карьерными советами от крупных работодателей, сообщили в пресс-службе.
200000
Обсудить 0
РоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямала
Сергей Морозов, директор ГБУЗ Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Департамента здравоохранения Москвы
Сергей Морозов: пандемия дала толчок развитию искусственного интеллекта
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Ректор МФЮА допустил распространение онлайн-голосования на всю страну
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Всероссийский урок по правам человека может пройти для студентов
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
ВЦИОМ: 51% россиян готовы проголосовать по поправкам заранее
Место строительства будущего соколиного центра у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе
Международный соколиный центр на Камчатке сдадут в конце 2021 года
Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
Ветераны войны — о Ржевском мемориале
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Эсеры предложили Мишустину подумать над расширением льгот для учителей
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
МГУ стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге ARWU по физике
Пекин
Университет Пекина и МГУ создали Китайско-российский математический центр
Раковая клетка
Российские ученые предложили способ выявления рака почек на ранней стадии
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Ректор МФЮА объяснил высокую явку на электронном голосовании по поправкам
Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК не получала жалоб по голосованию для рассмотрения на заседании
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперт призвал рассказывать о безопасности данных на электронных выборах
Военнослужащий Северного флота РФ на избирательном участке в Североморске, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
На Северном флоте завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
Лента новостейМолния