Слуцкий прокомментировал идею США выкупить С-400 у Турции

По его словам, целью закупок С-400 для Турции был, в том числе, контроль воздушного пространства с помощью российских ЗРК для обеспечения национальной безопасности и суверенитета. Как отметил Слуцкий, вряд ли Анкара откажется от этих целей ради мнимой выгоды, тем более что даже санкции США не вынудили турецкое руководство разорвать договоренности.