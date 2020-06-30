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Слуцкий прокомментировал идею США выкупить С-400 у Турции
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что Турция не будет рассматривать предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:21
леонид слуцкий
с-400 «триумф»
госдума рф
нато
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леонид слуцкий, с-400 «триумф», госдума рф, нато, f-35, турция, вашингтон (город), сша, в мире

Слуцкий прокомментировал идею США выкупить С-400 у Турции

16:21 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что Турция не будет рассматривать предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о покупке Соединенными Штатами Америки российских ЗРК С-400.
Ранее Тьюн предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары, говорится в тексте предложенной поправки к оборонному бюджету США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.
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"Предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о покупке у Турции С-400 якобы для разрешения противоречий между Анкарой и Вашингтоном беспринципно, цинично, но, надеюсь, вряд ли будет возможно и принято к рассмотрению турецкой стороной", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, целью закупок С-400 для Турции был, в том числе, контроль воздушного пространства с помощью российских ЗРК для обеспечения национальной безопасности и суверенитета. Как отметил Слуцкий, вряд ли Анкара откажется от этих целей ради мнимой выгоды, тем более что даже санкции США не вынудили турецкое руководство разорвать договоренности.
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"И далеко не последний фактор: думаю, что в Турции также осознают, что даже гипотетическое обсуждение подобного реэкспорта может осложнить двусторонние отношения с Россией, подорвать доверие в рамках стратегического партнерства", - заключил он.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
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Леонид СлуцкийС-400 «Триумф»Госдума РФНАТОF-35ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
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