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ПРООН предоставит Таджикистану средства для противодействия COVID-19
Страновой офис программы развития ООН (ПРООН) предоставит помощь Таджикистану в размере 2,7 миллиона долларов на реализацию проектов, направленных на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:46
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коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, оон, в мире

ПРООН предоставит Таджикистану средства для противодействия COVID-19

11:46 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Страновой офис программы развития ООН (ПРООН) предоставит помощь Таджикистану в размере 2,7 миллиона долларов на реализацию проектов, направленных на удовлетворение неотложных медицинских и социально-экономических потребностей, возникших в связи с эпидемией коронавируса.
"ПРООН приступила к проведению комплексного исследования по оценке воздействия коронавируса COVID-19 на предприятия малого и среднего бизнеса, средства к существованию и жизнь граждан для разработки долгосрочного плана поддержки", - отметила постоянный представитель ПРООН Пратибха Мехта.
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"Уже известно о непосредственном воздействии глобальной пандемии на способность граждан и бизнеса справляться с ней. Потребности в области здравоохранения должны оставаться приоритетными, но не менее важно приступить к решению проблем социально-экономического характера, с которыми столкнулись уязвимые граждане", - подчеркнула она.
Часть средств ПРООН была использована для создания информационно-координационного центра при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения.
Средства также будут направлены на поддержку больниц в налаживании безопасного обращения и утилизации медицинских отходов, таких как использованные и загрязнённые маски для лица, защитные очки, индивидуальные защитные костюмы, пустые флаконы.
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ПРООН поддержит гражданские инициативы и меры по оказанию помощи малым и средним предприятиям, молодым бизнесменам, домохозяйствам, возглавляемым женщинами.
Также будет оказано содействие в обеспечении непрерывности деятельности органов государственного управления, даже если государственные служащие не смогут находиться на рабочих местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТаджикистанООНВ мире
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