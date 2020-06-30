https://ria.ru/20200630/1573670366.html
В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Нижегородской области, число летальных случаев выросло до 234, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:35
2020-06-30T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости.
Еще пять пациентов с коронавирусом
скончались за сутки в Нижегородской области
, число летальных случаев выросло до 234, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе умерли 229 пациентов с коронавирусом.
"По данным на 30 июня, в регионе подтверждено еще 203 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 481 человека. Число летальных случаев в регионе достигло 234 человек. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Более 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек проходят лечение в больницах, 176 человек находятся в обсерваторах.
Выздоровели 11 071 человек - 63,3% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона.
Тесты на коронавирус, по данным на 30 июня, сдали 390 748 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 5050 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.