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В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Нижегородской области, число летальных случаев выросло до 234, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:35
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, нижегородская область, общество

В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом

11:35 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Нижегородской области, число летальных случаев выросло до 234, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе умерли 229 пациентов с коронавирусом.
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"По данным на 30 июня, в регионе подтверждено еще 203 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 481 человека. Число летальных случаев в регионе достигло 234 человек. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Более 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек проходят лечение в больницах, 176 человек находятся в обсерваторах.
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Выздоровели 11 071 человек - 63,3% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона.
Тесты на коронавирус, по данным на 30 июня, сдали 390 748 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 5050 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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