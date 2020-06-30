В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Еще пять пациентов с Еще пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Нижегородской области , число летальных случаев выросло до 234, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе умерли 229 пациентов с коронавирусом.

"По данным на 30 июня, в регионе подтверждено еще 203 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 17 481 человека. Число летальных случаев в регионе достигло 234 человек. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Более 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек проходят лечение в больницах, 176 человек находятся в обсерваторах.

Выздоровели 11 071 человек - 63,3% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона.

Тесты на коронавирус, по данным на 30 июня, сдали 390 748 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 5050 человек.