В одном из округов Германии продлили карантин по коронавирусу

На прошлой неделе Лашет объявил о введении карантинного режима для округа Гютерсло, после того как коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников местного мясоперерабатывающего предприятия. Теперь ограничения продлили еще на одну неделю до 7 июля. В соседнем округе Варендорф ограничения решили не продлевать, они истекают в ночь на среду.