Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573641467.html
В одном из округов Германии продлили карантин по коронавирусу
Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на неделю продлили карантинные ограничения, введенные в округе Гютерсло из-за вспышки коронавируса... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, германия, в мире

В одном из округов Германии продлили карантин по коронавирусу

17:23 29.06.2020
350
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на неделю продлили карантинные ограничения, введенные в округе Гютерсло из-за вспышки коронавируса COVID-19 на мясокомбинате концерна Tönnies, передает телеканал n-tv со ссылкой на премьер-министра земли Армина Лашета.
На прошлой неделе Лашет объявил о введении карантинного режима для округа Гютерсло, после того как коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников местного мясоперерабатывающего предприятия. Теперь ограничения продлили еще на одну неделю до 7 июля. В соседнем округе Варендорф ограничения решили не продлевать, они истекают в ночь на среду.
В округе Гютерсло было проведено 14,3 тысячи тестов. В округе Варендорф провели 8,8 тысячи тестов, повышенного риска инфицирования нет.
По информации института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, всего в Германии выявили 193 761 человека, заразившегося коронавирусом. Всего скончался 8961 заболевший, выздоровели примерно 178,1 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГерманияВ мире
Рекомендуем
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию
Мужчина сидит за компьютером
В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель заявила о беспрецедентных экономических вызовах из-за пандемии
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
В Испании начали тесты приложения, выявляющего контакты больных COVID-19
Остров Майорка
На Балеарских островах обнаружили пять судов с нелегальными мигрантами
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 262 за сутки
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах
Производство колбасы на мясокомбинате
Сотрудники ряда мясокомбинатов в Германии будут сдавать тесты на COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19
Флаги США и Евросоюза
Исследование: пандемия резко подорвала доверие европейцев к США
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
В Берлине задержали подозреваемую в поджоге панели на здании Рейхстага
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил увеличить число инфекционных коек в Казахстане
Ташкент
В Узбекистане создали агентство по противодействию коррупции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния