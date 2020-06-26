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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 4438
Врачи в Пензенской области в пятницу выписали почти 200 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе превысило 4,4 тысячи человек, РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, казахстан, общество

В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 4438

19:40 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в пятницу выписали почти 200 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе превысило 4,4 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 199 человек. Итого выздоровевших - 4438", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждено 4664 случая коронавируса. Скончались 38 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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