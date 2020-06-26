Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573535686.html
Путин предложил Макрону обсудить ряд проблем
Президент России Владимир Путин предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обсудить терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирус,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:18
эммануэль макрон
владимир путин
ливия
сирия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529341_164:407:3007:2006_1400x0_80_0_0_33c107f2ed91254cb425a920a05a71af.jpg
https://ria.ru/20200626/1573534766.html
ливия
сирия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529341_164:407:3007:2006_1400x0_80_0_0_33c107f2ed91254cb425a920a05a71af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529341_291:0:2967:2006_1400x0_80_0_0_0e754c7fc638f0b75d76f745b1228779.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529341_131:754:1383:2006_1400x0_80_0_0_978f55d84f728972703b9d7061ec2cb8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, владимир путин, ливия, сирия, украина, в мире

Путин предложил Макрону обсудить ряд проблем

19:18 26.06.2020
315
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обсудить терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирус, разрушающиеся стратегии безопасности, Украину, Сирию и Ливию, по его словам, эти темы никуда не ушли.
"При этом старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии в широком смысле этого слова, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня", - сказал Путин в ходе видеоконференции.
Он выразил мнение, что сегодня стороны обсудят все, что он перечислил, "поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, и о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии - знаю, что она тебя беспокоит, тревожит".
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
18:56
Путин пригласил Макрона в Россию
1600000
Обсудить 0
Эммануэль МакронВладимир ПутинЛивияСирияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон подчеркнул приверженность диалогу с Россией
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон заявил о необходимости прекращения вмешательства в Ливии
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон хотел бы приехать в Россию с официальным визитом в конце лета
Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге
США ввели визовые ограничения против китайских чиновников
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Макрон хотел приехать на парад Победы в Москву
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Макрон подчеркнул важность реализации договоренностей по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Путин пригласил Макрона в Россию
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в зале заседений Мосгорсуда. 21 февраля 2018
Ахеджакова считает, что приговор Серебренникову необходимо обжаловать
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Путин отметил необходимость работать сообща в борьбе с общими угрозами
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат ответил на сообщения о "космической" компенсации от Ефремова
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон заявил о важности защиты работы над исторической памятью
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Германии на мясоперерабатыващем предприятии выявили очаг COVID-19
Девушка надевает латексную перчатку в баре во Флориде
Во Флориде закроют бары из-за новой вспышки COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Путин и Макрон согласовали направления диалога по евробезопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Ростуризм порекомендовал переносить отмененные из-за коронавируса туры
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43Раскрыта личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
Лента новостейМолния