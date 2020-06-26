Путин предложил Макрону обсудить ряд проблем

"При этом старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии в широком смысле этого слова, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня", - сказал Путин в ходе видеоконференции.