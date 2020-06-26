https://ria.ru/20200626/1573535686.html
Путин предложил Макрону обсудить ряд проблем
Президент России Владимир Путин предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону обсудить терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирус,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:18
2020-06-26T19:18
эммануэль макрон
владимир путин
ливия
сирия
украина
в мире
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ливия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529341_164:407:3007:2006_1400x0_80_0_0_33c107f2ed91254cb425a920a05a71af.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, владимир путин, ливия, сирия, украина, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону
обсудить терроризм, неконтролируемую миграцию, коронавирус, разрушающиеся стратегии безопасности, Украину
, Сирию
и Ливию
, по его словам, эти темы никуда не ушли.
"При этом старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии в широком смысле этого слова, не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня", - сказал Путин в ходе видеоконференции.
Он выразил мнение, что сегодня стороны обсудят все, что он перечислил, "поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, и о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии - знаю, что она тебя беспокоит, тревожит".