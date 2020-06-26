Эксперт оценила возможность второй волны коронавируса во Франции

ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Второй волны эпидемии Второй волны эпидемии коронавируса во Франции такой же интенсивности, как в марте, пока опасаться не нужно, однако полностью исключить такое развитие событий невозможно, учитывая отсутствие вакцины, лечения и тот факт, что ни одна страна в мире еще не выработала коллективный иммунитет, сказала РИА Новости врач и сопредседатель Обсерватории здравоохранения при французском Институте международных и стратегических отношений (IRIS) Анн Сенекье.

Число госпитализированных с COVID-19 во Франции на протяжении значительного времени снижается. По последним данным, 9,1 тысячи человек находятся в больницах, из них 651 - в реанимации. Число подтвержденных случаев заболевания - более 161 тысячи, за сутки было зафиксирован 81 новый случай. Количеств умерших от коронавируса составляет более 29,7 тысячи, за сутки в больницах скончался 21 человек.

Режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии COVID-19, действовал на территории Франции с 17 марта. Первые послабления карантина наступили спустя почти два месяца - 11 мая. Второй этап выхода из карантина, когда были открыты в том числе парки, кафе и рестораны, начался 2 июня. Французские власти говорили, что эпидемия взята под контроль. В своем обращении к нации в середине июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа. С 22 июня был введены еще ряд послаблений, в том числе открыты кинотеатры.

"Второй волны такой же интенсивности и размаха, которые были в марте, пока не надо бояться, по одной простой причине - цифры, скорее, позитивны", - сказала Сенекье.

"Но надо понимать, что даже если цифры позитивны, вирус все же присутствует... И будет неправильно говорить, что во Франции все (эпидемия) закончилась. Сегодня во Франции ведется исследование 82 кластеров (COVID-19). И всего 274 кластера выявились после снятия ряда ограничительных мер 11 мая", - добавила эксперт.

В то же время она отмечает, что появления новых кластеров "до настоящего момента нигде не привело к неконтролируемому распространению вируса". "В этих кластерах мы можем проследить пути передачи и случаи контактов. Поэтому априори на данный момент нет маркеров возобновления эпидемии. И это важно", - подчеркнула собеседница агентства.

Сенекье также указала на то, что еще не изучено, как ведет себя вирус в летний период. По ее словам, еще рано говорить о рисках второй волны осенью и делать прогнозы. "Сегодня ни одна страна в мире не может похвастаться выработкой коллективного иммунитета, когда антитела должны быть у 60% населения. Во Франции эта цифра составляет в среднем 5% (переболевших COVID-19). В Швеции , где не был введен режим самоизоляции, вряд ли эта цифра превышает 20%. Поэтому, конечно, возможно, что будет вторая волна, потому что никакая страна еще не выработала коллективный иммунитет, по-прежнему нет вакцины и лечения. Единственное, что может измениться к осени по сравнению с весной - это поведение людей, социальная дистанция, ношение масок", - полагает эксперт.