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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573517211.html
Онлайн-голосование должно стать привычным в мегаполисах, считает эксперт
Электронное дистанционное голосование должно стать таким же привычным сервисом, как и все остальные электронные услуги, которые используют жители мегаполисов,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:49
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
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нижегородская область
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/15/1558671575_178:0:1600:800_1400x0_80_0_0_f8f1ad04772cf546ba7e3346faf33d94.jpg
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353
60
россия, конституция рф, москва, нижегородская область, технологии, общество

Онлайн-голосование должно стать привычным в мегаполисах, считает эксперт

14:49 26.06.2020
128
© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование должно стать таким же привычным сервисом, как и все остальные электронные услуги, которые используют жители мегаполисов, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Электронное дистанционное голосование по поправкам в конституцию доступно с 25 по 30 июня для жителей Москвы и Нижегородской области.
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"Электронное голосование должно стать, по нашему убеждению, таким же привычным сервисом, как и любые другие электронные сервисы, которые используют жители мегаполисов", - сказал Костырко журналистам в инфоцентре ЦИК.
Он пояснил, что для жителей больших городов телефон или планшет уже давно стали привычным аксессуаром, который всегда в руках.
По словам Костырко, всего на данный момент получили доступ к электронным бюллетеням 683 тысяч москвичей из миллиона 190 тысяч, которые включены в реестр электронных избирателей, это чуть более чем 57%.
Он напомнил, что те, кто не проголосует электронно до 30 июня, смогут 1 июля прийти и проголосовать традиционно.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
10:56Голосование по поправкам в Конституцию
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 52,5 процента
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