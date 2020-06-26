Онлайн-голосование должно стать привычным в мегаполисах, считает эксперт

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование должно стать таким же привычным сервисом, как и все остальные электронные услуги, которые используют жители мегаполисов, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Электронное дистанционное голосование должно стать таким же привычным сервисом, как и все остальные электронные услуги, которые используют жители мегаполисов, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Электронное дистанционное голосование по поправкам в конституцию доступно с 25 по 30 июня для жителей Москвы и Нижегородской области

"Электронное голосование должно стать, по нашему убеждению, таким же привычным сервисом, как и любые другие электронные сервисы, которые используют жители мегаполисов", - сказал Костырко журналистам в инфоцентре ЦИК.

Он пояснил, что для жителей больших городов телефон или планшет уже давно стали привычным аксессуаром, который всегда в руках.

По словам Костырко, всего на данный момент получили доступ к электронным бюллетеням 683 тысяч москвичей из миллиона 190 тысяч, которые включены в реестр электронных избирателей, это чуть более чем 57%.