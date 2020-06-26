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Авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновится с 27 июня
Авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновится с 27 июня, самолеты будут курсировать между кубанской столицей и курортом трижды в день, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:27
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновится с 27 июня

12:27 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновится с 27 июня, самолеты будут курсировать между кубанской столицей и курортом трижды в день, сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодар.
В четверг власти Кубани сообщили о возобновлении в регионе с 27 июня межмуниципального пассажирского сообщения, которое ранее было ограничено из-за коронавируса.
"С 27 июня 2020 года авиакомпания Utair возобновляет сообщение между Краснодаром и Сочи. Рейсы будут выполняться на ежедневной основе, три раза в день на воздушном судне ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вылеты из Краснодара запланированы на 08.15, 13.35 и 18.25 мск. Рейсы в обратном направлении из аэропорта Сочи – в 10.45, 16.20 и 20.25 мск. Время в полете составит 1 час. Минимальный безбагажный тариф составляет 2 258 рублей в одну сторону, сообщает пресc-служба воздушной гавани.
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