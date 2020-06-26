Авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновится с 27 июня

Отмечается, что вылеты из Краснодара запланированы на 08.15, 13.35 и 18.25 мск. Рейсы в обратном направлении из аэропорта Сочи – в 10.45, 16.20 и 20.25 мск. Время в полете составит 1 час. Минимальный безбагажный тариф составляет 2 258 рублей в одну сторону, сообщает пресc-служба воздушной гавани.