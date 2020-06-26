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Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Американская рок-группа Pearl Jam в эту среду приняла участие в благотворительном онлайн-концерте All in WA. Это стало первым публичным выступлением музыкантов... РИА Новости, 26.06.2020
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, вашингтон (штат), сша

Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года

00:59 26.06.2020
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© AFP 2020 / Rick Diamond/Getty ImagesЭдди Веддер из Pearl Jam
Эдди Веддер из Pearl Jam
© AFP 2020 / Rick Diamond/Getty Images
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американская рок-группа Pearl Jam в эту среду приняла участие в благотворительном онлайн-концерте All in WA. Это стало первым публичным выступлением музыкантов за два года, сообщает NME.
По информации издания, участники Pearl Jam играли из своих домов вместе с бывшим гитаристом Red hot chili peppers Джошем Клингхоффером. Он должен был присоединиться к международному турне Pearl Jam в этом году, пока его не отменили из-за пандемии коронавируса.
На All in WA рокеры впервые исполнили вживую песни из их последнего альбома Gigaton (релиз состоялся в марте этого года), в том числе "Dance of the clairvoyants".
Среди других участников на онлайн-концерте выступила рок-группа Sleater-Kinney, а также рэперы Macklemore (Бен Хаггерти) и Sir Mix-a-Lot (Энтони Л. Рэй) и другие.
Это благотворительное шоу организовали для того чтобы собрать средства для жителей штата Вашингтон (США), пострадавших от коронавируса.
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