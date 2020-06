Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года

Американская рок-группа Pearl Jam в эту среду приняла участие в благотворительном онлайн-концерте All in WA. Это стало первым публичным выступлением музыкантов за два года, сообщает NME.

На All in WA рокеры впервые исполнили вживую песни из их последнего альбома Gigaton (релиз состоялся в марте этого года), в том числе "Dance of the clairvoyants".