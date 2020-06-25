На Кубани разрешат возобновить работу детских садов

"Долгожданное решение… Считаю возможным с 29 июня, с понедельника следующей недели, возобновить работу детских садов с соблюдением требований Роспотребнадзора", - заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.