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На Кубани разрешат возобновить работу детских садов
Работа детских садов с соблюдением требований Роспотребнадзора возобновляется с 29 июня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:20
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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На Кубани разрешат возобновить работу детских садов

13:20 25.06.2020
831
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Работа детских садов с соблюдением требований Роспотребнадзора возобновляется с 29 июня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. На минувшей неделе губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов с 21 июня, в дальнейшем было объявлено о снятии в регионе режима карантина и ряда ограничительных мер. Обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы. В четверг губернатор принял решение о возобновлении межмуниципального пассажирского сообщения, а также о начале работы объектов турпоказа, зоопарков, океанариев и дельфинарии на открытом воздухе, точек общепита с 27 июня.
"Долгожданное решение… Считаю возможным с 29 июня, с понедельника следующей недели, возобновить работу детских садов с соблюдением требований Роспотребнадзора", - заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
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