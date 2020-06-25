Клишас оценил меры безопасности на голосовании по поправкам

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Первые часы голосования по поправкам к конституции подтвердили, что оно безопаснее, чем многие бытовые дела, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, сенатор Первые часы голосования по поправкам к конституции подтвердили, что оно безопаснее, чем многие бытовые дела, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, сенатор Андрей Клишас

Ранее Клишас сообщил РИА Новости, что принял участие в голосовании по поправкам в основной закон и проголосовал за.

Выступая на заседании рабочей группы, сенатор подчеркнул, что на участках все "очень спокойно и безопасно", процесс голосования организован "удобно и комфортно".

"Так что наши предположения о том, что посещение участков голосования - это намного более безопасное мероприятие и действие, чем многие привычные бытовые дела - это действительно так", - заявил Клишас.