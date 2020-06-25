В Тверской области число жертв коронавируса достигло 64

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 61 до 64, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 23 июня количество летальных случаев выросло до 61, за следующие сутки летальных случаев зафиксировано не было.

"Шестьдесят четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались почти в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 53 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3364 случая заболевания COVID-19. За сутки выписаны девять человек, выздоровевших после коронавируса. Всего выздоровели 2123 пациента.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.