Госдума скорректировала график работы в июле

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о корректировке графика работы ГД на июль: вместо ранее запланированных двух пленарных недель будет три.
Как ранее пояснял председатель палаты Вячеслав Володин, изменения связаны с необходимостью рассмотреть приоритетные законопроекты по поддержке граждан и экономики, внесенные правительством.
В середине марта Совет Думы принял решение о корректировке графика работы в весеннюю сессию из-за распространения коронавируса. Количество пленарных недель было сокращено, Дума стала работать согласно следующему распорядку: одна неделя - в рамках пленарного заседания, вторая неделя - в рамках комитета, либо прием граждан непосредственно в регионах, следующая неделя - пленарная, завершающая неделя или переходящая неделя на следующий месяц - работа в регионе.
После изменения графика работы в рамках пленарного заседания Дума будет работать три недели - с 6 по 26 июля.