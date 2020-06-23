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Госдума скорректировала график работы в июле
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о корректировке графика работы ГД на июль: вместо ранее запланированных двух РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:29
госдума рф
вячеслав володин
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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госдума рф, вячеслав володин, политика

Госдума скорректировала график работы в июле

12:29 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о корректировке графика работы ГД на июль: вместо ранее запланированных двух пленарных недель будет три.
Как ранее пояснял председатель палаты Вячеслав Володин, изменения связаны с необходимостью рассмотреть приоритетные законопроекты по поддержке граждан и экономики, внесенные правительством.
В середине марта Совет Думы принял решение о корректировке графика работы в весеннюю сессию из-за распространения коронавируса. Количество пленарных недель было сокращено, Дума стала работать согласно следующему распорядку: одна неделя - в рамках пленарного заседания, вторая неделя - в рамках комитета, либо прием граждан непосредственно в регионах, следующая неделя - пленарная, завершающая неделя или переходящая неделя на следующий месяц - работа в регионе.
После изменения графика работы в рамках пленарного заседания Дума будет работать три недели - с 6 по 26 июля.
Пленарное заседание Госдумы РФ
22 июня, 20:27
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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