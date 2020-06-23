Госдума скорректировала график работы в июле

В середине марта Совет Думы принял решение о корректировке графика работы в весеннюю сессию из-за распространения коронавируса. Количество пленарных недель было сокращено, Дума стала работать согласно следующему распорядку: одна неделя - в рамках пленарного заседания, вторая неделя - в рамках комитета, либо прием граждан непосредственно в регионах, следующая неделя - пленарная, завершающая неделя или переходящая неделя на следующий месяц - работа в регионе.