Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573353124.html
МЧС закупит 200 пожарных автоцистерн для регионов
МЧС закупит для регионов России в 2020-2022 годах 200 пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками, следует из данных портала... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200618/1573096393.html
https://ria.ru/20200618/1573095889.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экономика

МЧС закупит 200 пожарных автоцистерн для регионов

12:28 23.06.2020
57
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. МЧС закупит для регионов России в 2020-2022 годах 200 пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками, следует из данных портала госзакупок.
ФКУ "Центральная база измерительной техники министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" провело два тендера на поставку автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками, объемом цистерны не менее 3,2 кубических метра на полноприводном шасси.
Детский лагерь
18 июня, 05:08
МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
Победителем первого тендера стало АО "Производственное объединение "Спецтехника пожаротушения". С ним планируется заключить контракт на 2,3 миллиарда рублей, при этом начальная цена контракта была выше почти 225,6 миллиона рублей. В рамках контракта для разных регионов РФ будут закуплены 145 пожарных автоцистерн. Поставки ожидаются в 2020 году – 45 единиц, 2021 году – 50 единиц и в 2022 году – 50 единиц.
В рамках второго тендера исполнитель до 15 ноября 2020 года должен поставить 55 таких же автоцистерн. Победителем аукциона стало ООО "ОМГ Строительно-дорожные машины". С ним планируется заключить контракт. При этом победитель снизил начальную цену контракта почти на 193 миллиона рублей - до 796,3 миллиона рублей.
Юноша прыгает с пирса в море
18 июня, 04:03
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Источник финансирования контрактов – федеральный бюджет, в рамках государственного оборонного заказа.
В материалах уточняется, что пожарная автоцистерна должна быть оборудована пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования. Она должна быть оснащена всем необходимым для подачи в очаг пожара огнетушащих веществ из собственной цистерны или от других источников водоснабжения, может использоваться как самостоятельная единица и как насосная станция при работе совместно с другими автоцистернами при работе в перекачку. На автоцистернах должны быть установлены комплекты бортового навигационно-связного оборудования.
000000
Обсудить 0
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Экономика
Рекомендуем
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на среду снизился на 15 копеек
Экран ноутбука
Сбербанк и ВТБ предупредили о появлении мошеннических сайтов-двойников
Женщина получает наличные деньги в банкомате
В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране
Производство антисептических средств в Москве
Минпромторг согласовал первые поставки антисептиков на экспорт
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent опустились до 42,95 доллара за баррель
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
Набиуллина перечислила нерешенные проблемы российского финсектора
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве
Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
Калуга
Завод по производству мясной продукции планируют построить под Калугой
Уборка кукурузы на полях Липецкой области
В Липецкой области начали подготовку к приему нового урожая
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей
Военнослужащий управляет беспилотником
"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Нефтяная качалка
Chevron возобновит экспорт нефти из Саудовской Аравии и Кувейта
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Госдума приняла во втором чтении проект о господдержке бизнеса в Арктике
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла во втором чтении проект о новых налоговых льготах в Арктике
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния