МЧС закупит 200 пожарных автоцистерн для регионов

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. МЧС закупит для регионов России в 2020-2022 годах 200 пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками, следует из данных портала госзакупок.
ФКУ "Центральная база измерительной техники министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" провело два тендера на поставку автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками, объемом цистерны не менее 3,2 кубических метра на полноприводном шасси.
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Победителем первого тендера стало АО "Производственное объединение "Спецтехника пожаротушения". С ним планируется заключить контракт на 2,3 миллиарда рублей, при этом начальная цена контракта была выше почти 225,6 миллиона рублей. В рамках контракта для разных регионов РФ будут закуплены 145 пожарных автоцистерн. Поставки ожидаются в 2020 году – 45 единиц, 2021 году – 50 единиц и в 2022 году – 50 единиц.
В рамках второго тендера исполнитель до 15 ноября 2020 года должен поставить 55 таких же автоцистерн. Победителем аукциона стало ООО "ОМГ Строительно-дорожные машины". С ним планируется заключить контракт. При этом победитель снизил начальную цену контракта почти на 193 миллиона рублей - до 796,3 миллиона рублей.
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Источник финансирования контрактов – федеральный бюджет, в рамках государственного оборонного заказа.
В материалах уточняется, что пожарная автоцистерна должна быть оборудована пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования. Она должна быть оснащена всем необходимым для подачи в очаг пожара огнетушащих веществ из собственной цистерны или от других источников водоснабжения, может использоваться как самостоятельная единица и как насосная станция при работе совместно с другими автоцистернами при работе в перекачку. На автоцистернах должны быть установлены комплекты бортового навигационно-связного оборудования.