В Тверской области число жертв коронавируса превысило 60

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 59 до 61, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 22 июня количество летальных случаев выросло до 59.

"Шестьдесят один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались почти в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 59 новых случаев коронавирусной инфекции.

"За сутки выписано 109 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2070 заболевших излечились от инфекции", - отмечают в олправительстве.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3256 случаев COVID-19.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.