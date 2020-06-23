https://ria.ru/20200623/1573348261.html
В Тверской области число жертв коронавируса превысило 60
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 59 до 61, сообщает областное правительство. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:23
2020-06-23T11:23
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости.
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
за сутки выросло с 59 до 61, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 22 июня количество летальных случаев выросло до 59.
"Шестьдесят один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались почти в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 59 новых случаев коронавирусной инфекции.
"За сутки выписано 109 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2070 заболевших излечились от инфекции", - отмечают в олправительстве.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3256 случаев COVID-19.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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