Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба Свердловского управления ГИБДД.
По предварительным данным, около 08:00 (мск) на 43 километре Тюменского тракта водитель Renault Logan при движении со стороны Екатеринбурга во время обгона допустил боковое столкновение с попутно движущимся Ford, после чего его отбросило на встречные Opel и Lada. После столкновения Renault, по информации ГИБДД, буквально разорвало на две части.
"В результате происшествия водитель Renault Logan погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, еще четверо ранены. На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся замеры, устанавливаются личности пострадавших и погибшего, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших", — говорится в сообщении.