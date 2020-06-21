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Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба Свердловского... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:55
renault logan
renault s.a
ford motor
тюмень
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155363/99/1553639927_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_d967449fc7be249307492f1fbe4c85a5.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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renault logan, renault s.a, ford motor, тюмень, екатеринбург, происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

11:54 21.06.2020 (обновлено: 15:55 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе ЕкатеринбургТюмень, сообщает пресс-служба Свердловского управления ГИБДД.
По предварительным данным, около 08:00 (мск) на 43 километре Тюменского тракта водитель Renault Logan при движении со стороны Екатеринбурга во время обгона допустил боковое столкновение с попутно движущимся Ford, после чего его отбросило на встречные Opel и Lada. После столкновения Renault, по информации ГИБДД, буквально разорвало на две части.

"В результате происшествия водитель Renault Logan погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, еще четверо ранены. На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся замеры, устанавливаются личности пострадавших и погибшего, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших", — говорится в сообщении.

Машина скорой помощи
20 июня, 13:10
Женщина и четверо детей пострадали В ДТП в Тюменской области
0111160
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Renault LoganRenault S.AFord MotorТюменьЕкатеринбургПроисшествия
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