Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

"В результате происшествия водитель Renault Logan погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, еще четверо ранены. На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся замеры, устанавливаются личности пострадавших и погибшего, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших", — говорится в сообщении.