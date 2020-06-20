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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200620/1573245285.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб, сообщил руководитель... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T22:21
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
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353
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война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе

22:21 20.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"*
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хантутин, один обстрел населенного пункта Меладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал он на брифинге.
Кроме того, за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил Щербицкий.
* Террористческая группировка, запрещзенная в России.
Алеппо
16 июня, 22:13Война в Сирии
Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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