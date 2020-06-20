За последние сутки в Кувейте выявили 467 заболевших COVID-19

По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 467 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 145, выздоровели 30 726 человек, скончались 319.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране было проведено 351 636 тестов на COVID-19.

Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.