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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573239141.html
За последние сутки в Кувейте выявили 467 заболевших COVID-19
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
кувейт
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кувейт, в мире

За последние сутки в Кувейте выявили 467 заболевших COVID-19

18:07 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Кувейте превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 467 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 145, выздоровели 30 726 человек, скончались 319.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране было проведено 351 636 тестов на COVID-19.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКувейтВ мире
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