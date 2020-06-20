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В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, но уверены, что обе страны проявят мудрость и самостоятельно смогут избежать обострений, заявил... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:37
дмитрий песков
китай
индия
в мире
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, китай, индия, в мире, политика

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков

17:37 20.06.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, но уверены, что обе страны проявят мудрость и самостоятельно смогут избежать обострений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях. Поэтому, конечно, мы обеспокоены этим инцидентом", - сказал Песков в эфире Первого канала.
"Мы надеемся и уверены в том, что и Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость, с тем чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств, найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений", - добавил он.
Песков добавил, что Россия всегда готова предложить свои услуги и помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций между странами, которые являются ее партнерами. Также Песков сообщил, что все страны-члены БРИКС сохраняют интерес к проведению саммитов и они будут проведены, хоть и со сдвижением сроков.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
17 июня, 19:20
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
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Дмитрий ПесковКитайИндияВ миреПолитика
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