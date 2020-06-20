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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573237898.html
В Великобритании от COVID-19 умерли 128 человек за сутки
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 128, общее число умерших достигло 42 589, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире

В Великобритании от COVID-19 умерли 128 человек за сутки

17:28 20.06.2020
303
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 128, общее число умерших достигло 42 589, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1295, до 303 110.
Днем ранее число умерших увеличилось на 173, заболевших - на 1346.
Согласно опубликованным 19 июня правительственным данным, коэффициент распространения заражения в стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонВ мире
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