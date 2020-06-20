Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин не сбавляет темпов работы, продолжающийся частично дистанционный режим никак не влияет на интенсивность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Президент не сбавляет темпов. Президент постоянно контролирует процесс реализации тех антикризисных мер, которые были намечены. Президент занимается постоянным анализом эффекта этих антикризисных мер, принимает участие в совещаниях по выработке следующих горизонтов", - рассказал Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что Путину также "приходится заниматься чрезвычайными ситуациями", такими как ЧП в Норильске , он держит это под контролем. Также Путин готовится к параду 24 июня.

"Повестка дня президента чрезвычайно насыщенная, собственно, как и всегда", - сказал Песков.