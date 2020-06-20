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Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не сбавляет темпов работы, продолжающийся частично дистанционный режим никак не влияет на интенсивность, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:06
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков

16:06 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сбавляет темпов работы, продолжающийся частично дистанционный режим никак не влияет на интенсивность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент не сбавляет темпов. Президент постоянно контролирует процесс реализации тех антикризисных мер, которые были намечены. Президент занимается постоянным анализом эффекта этих антикризисных мер, принимает участие в совещаниях по выработке следующих горизонтов", - рассказал Песков в эфире Первого канала.
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Он добавил, что Путину также "приходится заниматься чрезвычайными ситуациями", такими как ЧП в Норильске, он держит это под контролем. Также Путин готовится к параду 24 июня.
"Повестка дня президента чрезвычайно насыщенная, собственно, как и всегда", - сказал Песков.
"Продолжающийся частично дистанционный формат общения, коим пользуется и ваш покорный слуга, никоим образом не влияет на содержательную сторону работы и на интенсивность работы", - добавил он.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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