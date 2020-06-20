Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200620/1573232838.html
В Перми мужской монастырь закрыли на карантин
Карантин из-за COVID-19 введен в Богоявленском мужском монастыре в Перми, сообщается на официальной странице обители в соцсети. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:30
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233346_0:71:1024:647_1400x0_80_0_0_eda2ecd10bd69e13fa08960c0ae38cfe.jpg
https://ria.ru/20200609/1572696475.html
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233346_0:71:1024:647_1400x0_80_0_0_eda2ecd10bd69e13fa08960c0ae38cfe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233346_42:0:953:683_1400x0_80_0_0_ea378dd4368120e1f27cfee629dc82aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233346_156:0:839:683_1400x0_80_0_0_587a2def478aece9ab0960d8aff9aeb8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, происшествия

В Перми мужской монастырь закрыли на карантин

15:09 20.06.2020 (обновлено: 15:30 20.06.2020)
2240
© Фото : Богоявленский Мужской монастырьБогоявленский Мужской монастырь в Верхней Курье
Богоявленский Мужской монастырь в Верхней Курье
© Фото : Богоявленский Мужской монастырь
ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Карантин из-за COVID-19 введен в Богоявленском мужском монастыре в Перми, сообщается на официальной странице обители в соцсети.
"В монастыре выявили зараженных COVID-19. Временно монастырь закрыт для посещения. Треб и служб в ближайшее время для прихожан не будет", - говорится в сообщении.
Получить информацию в региональном Роспотребнадзоре о количестве заболевших служителей монастыря РИА Новости не удалось.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 3069 случаев заражения COVID-19, в том числе 68 за последние сутки, выздоровели 1889 человек, 110 скончались, на домашнем карантине остаются около 2,5 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование на коронавирус
9 июня, 15:51Религия и мировоззрение
В РПЦ не считают нужным публиковать статистику по клирикам с COVID-19
011502
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о пережитой по вине пьяного водителя трагедии
В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин
В Севастополе задержали серийного насильника
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении по улице Целинная в Хабаровске
В Ивановской области при пожаре в частном доме погибли ребенок и взрослый
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что в здравоохранении еще много проблем
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Полицейский
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
Производство мороженого
На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо
Портфель чиновника
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Вход в главное здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния