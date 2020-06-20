В Киргизии выявили 192 новых случая заражения коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

БИШКЕК, 20 июн - РИА Новости. Рекордные 192 случая COVID-19 выявили в Рекордные 192 случая COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, три человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом

"На 20 июня 2020 года по республике зарегистрировано 192 новых случая СOVID-19, 94 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19: В Ошской межобластной больнице - женщина 1961 года рождения, в Кара-Суйском районе – мужчина 1959 года рождения, в Тюпской территориальной больнице - мужчина 1958 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 20 пациентов. В стационарах остаются 498 человек, из них пятеро - в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 13 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 546 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.