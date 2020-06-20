Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573219450.html
В Киргизии выявили 192 новых случая заражения коронавирусом
Рекордные 192 случая COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, три человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://ria.ru/20200619/1573176171.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_5c0a94338bba90aa9c170d85f3a1244f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_523:0:2570:2047_1400x0_80_0_0_9fbfa613d782135ff1079baa3b40826b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 192 новых случая заражения коронавирусом

08:46 20.06.2020 (обновлено: 08:47 20.06.2020)
1232
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
БИШКЕК, 20 июн - РИА Новости. Рекордные 192 случая COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, три человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 20 июня 2020 года по республике зарегистрировано 192 новых случая СOVID-19, 94 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
19 июня, 11:58Распространение нового коронавируса
Президент Киргизии потребовал усилить работу по борьбе с коронавирусом
По словам собеседника агентства, накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19: В Ошской межобластной больнице - женщина 1961 года рождения, в Кара-Суйском районе – мужчина 1959 года рождения, в Тюпской территориальной больнице - мужчина 1958 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 20 пациентов. В стационарах остаются 498 человек, из них пятеро - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 13 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 546 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
Рекомендуем
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии потребовал усилить работу по борьбе с коронавирусом
Анализ на коронавирус
У мэра Бишкека нашли коронавирус
Бишкек
В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
Пассажирский самолет
Минкомсвязь рассказала о запланированных на субботу вывозных авиарейсах
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом
Минск
Белорусские правозащитники сообщили о числе задержанных после пикетов
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Медики ЕАО работают на пределе возможностей, заявил врио губернатора
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
Бишкек
В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп упрекнул полицию в бездействии из-за сноса памятника в Вашингтоне
Медики карантинного центра в Коммунарке
Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ростислав Гольдштейн
Глава ЕАО рассказал о ходе снятия ограничений
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
Девушка на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями к параду Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния