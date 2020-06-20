https://ria.ru/20200620/1573219450.html
В Киргизии выявили 192 новых случая заражения коронавирусом
Рекордные 192 случая COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, три человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:46
2020-06-20T08:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 20 июн - РИА Новости.
Рекордные 192 случая COVID-19 выявили в Киргизии
за сутки, три человека скончались, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом
.
"На 20 июня 2020 года по республике зарегистрировано 192 новых случая СOVID-19, 94 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19: В Ошской межобластной больнице - женщина 1961 года рождения, в Кара-Суйском районе – мужчина 1959 года рождения, в Тюпской территориальной больнице - мужчина 1958 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 20 пациентов. В стационарах остаются 498 человек, из них пятеро - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 13 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 546 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.