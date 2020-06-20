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Врио губернатора ЕАО рассказал о десяти днях самоизоляции из-за COVID-19
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости рассказал, как 10 дней находился на самоизоляции и работал из дома -... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростислав гольдштейн, еврейская автономная область

Врио губернатора ЕАО рассказал о десяти днях самоизоляции из-за COVID-19

08:16 20.06.2020 (обновлено: 10:28 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости рассказал, как 10 дней находился на самоизоляции и работал из дома - за это время его подчиненные устали больше, чем когда он ходил на работу.
Ранее сообщалось, что в мае у одного из членов регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса выявили COVID-19. Участникам заседания, в том числе Гольдштейну, пришлось уйти на самоизоляцию.
"По-честному, дома. Мне кажется, что подчиненные устали в это время от меня больше, чем когда я на работе: рабочие совещания проводили по видеоконференцсвязи с девяти утра и до глубокого вечера", - сказал агентству Гольдштейн.
Он отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 в области свидетельствует о снижении количества заражений. Пик выявлений инфекции был с 14 по 21 мая. После этого кривая прироста числа больных стала быстро падать.
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"Надеюсь, что так называемое плато будет очень скоро пройдено. Понимаю, что всем очень тяжело. Все устали. Я сам в карантине просидел 10 дней и понимаю, как это сложно", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростислав ГольдштейнЕврейская автономная область
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