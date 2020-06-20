Врио губернатора ЕАО рассказал о десяти днях самоизоляции из-за COVID-19

ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости рассказал, как 10 дней находился на самоизоляции и работал из дома - за это время его подчиненные устали больше, чем когда он ходил на работу.

Ранее сообщалось, что в мае у одного из членов регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавируса выявили COVID-19. Участникам заседания, в том числе Гольдштейну, пришлось уйти на самоизоляцию.

"По-честному, дома. Мне кажется, что подчиненные устали в это время от меня больше, чем когда я на работе: рабочие совещания проводили по видеоконференцсвязи с девяти утра и до глубокого вечера", - сказал агентству Гольдштейн.

Он отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 в области свидетельствует о снижении количества заражений. Пик выявлений инфекции был с 14 по 21 мая. После этого кривая прироста числа больных стала быстро падать.

"Надеюсь, что так называемое плато будет очень скоро пройдено. Понимаю, что всем очень тяжело. Все устали. Я сам в карантине просидел 10 дней и понимаю, как это сложно", - сказал он.