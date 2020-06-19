Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ

Эксперт согласился с мнением президента России, что роль ООН до сих пор востребована в мире, но организация нуждается в реформах для расширения ее влияния на мировом уровне, которые при этом, полагает аналитик, провести будет совсем не просто. "Реформирование ООН - дело очень сложное, потому что сами ведущие державы по сути к этому не стремятся и не хотят расширять число членов ООН, способных принимать важнейшие решения, а также в системе ООН отражаются и проблемы в отношениях между ними", - указал Абдель Ваххаб.