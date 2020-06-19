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Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ
Высказанная в статье президента России Владимира Путина инициатива об организации встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН выглядит... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:59
россия
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, оон, сша, в мире

Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ

22:08 19.06.2020 (обновлено: 23:59 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДУБАЙ, 19 июн - РИА Новости. Высказанная в статье президента России Владимира Путина инициатива об организации встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН выглядит закономерно на фоне вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир, и напряженности в отношениях между ведущими державами планеты, высказал мнение РИА Новости эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Ваххаб.
Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров "ядерной пятерки" ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие международных партнеров на ее проведение.
Станислав Бышок
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Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
"Предложение президента Владимира Путина о созыве встречи в верхах лидеров стран-участниц Совета безопасности неудивительно в свете серьезных вызовов, с которыми сталкивается сейчас мир, в том числе влиянием пандемии коронавируса, а также в свете напряженных отношений и конфликтов между самими странами-членами Совбеза, особенно между США и Китаем, США и Россией. Однако с учетом приближающихся президентских выборов в США и связанных с этим сложностей, давления и интриг президент США может не принять это предложение", - считает он.
Эксперт согласился с мнением президента России, что роль ООН до сих пор востребована в мире, но организация нуждается в реформах для расширения ее влияния на мировом уровне, которые при этом, полагает аналитик, провести будет совсем не просто. "Реформирование ООН - дело очень сложное, потому что сами ведущие державы по сути к этому не стремятся и не хотят расширять число членов ООН, способных принимать важнейшие решения, а также в системе ООН отражаются и проблемы в отношениях между ними", - указал Абдель Ваххаб.
Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.
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РоссияВладимир ПутинООНСШАВ мире
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