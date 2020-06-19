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В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:56
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции

19:56 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье до 30 июня. За неделю прирост числа инфицированных составил 2,2%. Для сравнения? средний показательно по России 1,5%", — говорится в сообщении.
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Ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, деятельности организаций, работа которых не возобновлена.
При этом врио губернатора региона Дмитрий Махонин поручил Роспотребнадзору разработать график снятия ограничительных мер, соответствующих второму и третьему этапу послаблений. Речь идет об открытии торговых центров, общепита, детских лагерей.
Режим самоизоляции в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действует до 23 июня. Первый этап послаблений введен властями 12 мая. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице. Позднее открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, стоматологические клиники.
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По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 3001 случай заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МахонинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
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