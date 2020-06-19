В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действует до 23 июня. Первый этап послаблений введен властями 12 мая. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице. Позднее открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, стоматологические клиники.