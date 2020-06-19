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Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян
США и Россия или СССР обычно обменивались шпионами, но в последнее время подобный подход к обмену размывается, так что не исключено, что это отразится на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:12
россия
пол уилан
константин ярошенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
сергей рябков
москва
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РИА Новости
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353
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россия, пол уилан, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян

19:12 19.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. США и Россия или СССР обычно обменивались шпионами, но в последнее время подобный подход к обмену размывается, так что не исключено, что это отразится на ситуации с возможным обменом осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на кого-то из находящихся в американских тюрьмах россиян, считает профессор и содиректор Центра международного права при Нью-йоркской юридической школе Барри Эпплтон.
"Многие годы между США и Россией практиковался обмен шпиона на шпиона. Но происходило послабление в договоренностях с другими странами. Думаю, это повлияет и на подход (в переговорах) США и России. Государства продолжают иметь свои интересы, но больше нет четкого свода правил", - сказал он в пятницу РИА Новости.
Эпплтон отметил, что нормы международного права никогда не были применимы в подобных ситуациях и результат всегда был исключительно предметом переговоров двух сторон.
"Было бы спекуляцией гадать, кто может быть включен в обмен. В каждом случае это предмет прямых переговоров", - считает эксперт и практикующий юрист в сфере международного права.
Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен Уилана россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
17 июня, 16:39
Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
Адвокат Уилана ранее заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
15 июня, 16:23
Семья Уилана не будет просить о его обмене
712014
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РоссияПол УиланКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутСергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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