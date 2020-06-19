Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян

"Многие годы между США и Россией практиковался обмен шпиона на шпиона. Но происходило послабление в договоренностях с другими странами. Думаю, это повлияет и на подход (в переговорах) США и России. Государства продолжают иметь свои интересы, но больше нет четкого свода правил", - сказал он в пятницу РИА Новости.